سيالة يناقش مع نائب وزير الخارجية الروسي نتائج الزيارات الأخيرة بين البلدين

عين ليبيا

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة الأحد مع نائب وزير الخارجية بجمهورية روسيا الإتحادية ميخائيل بوغدانوف على هامش إنعقاد قمة الرؤساء و القادة و الملوك و الزعماء العرب التاسعة و العشرون المنعقدة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية بحسب المتكب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني.

واستعرض اللقاء التطورات السياسية الأخيرة و مستجدات الأوضاع في ليبيا بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الأهتمام المشترك كما تم التباحث حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين و نتائج الزيارات المتبادلة مؤخراً لوفود من البلدين للعاصمتين طرابلس و موسكو .

كما تم التطرق إلى المتغيرات الراهنة في المنطقة العربية و الشؤون الإقليمية والدولية حيث طلب الوزير سيالة من المسؤول الروسي نقل تحياته لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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