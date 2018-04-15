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سيالة يناقش مع نائب وزير الخارجية الروسي نتائج الزيارات الأخيرة بين البلدين

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

سيالة يناقش مع نائب وزير الخارجية الروسي نتائج الزيارات الأخيرة بين البلدين ( فيسبوك )

 

عين ليبيا

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة الأحد مع نائب وزير الخارجية بجمهورية روسيا الإتحادية ميخائيل بوغدانوف على هامش إنعقاد قمة الرؤساء و القادة و الملوك و الزعماء العرب التاسعة و العشرون المنعقدة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية بحسب المتكب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني.

واستعرض اللقاء التطورات السياسية الأخيرة و مستجدات الأوضاع في ليبيا بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الأهتمام المشترك كما تم التباحث حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين و نتائج الزيارات المتبادلة مؤخراً لوفود من البلدين للعاصمتين طرابلس و موسكو .

كما تم التطرق إلى المتغيرات الراهنة في المنطقة العربية و الشؤون الإقليمية والدولية حيث طلب الوزير سيالة من المسؤول الروسي نقل تحياته لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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