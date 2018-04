ورشة عمل حول مكافحة الحشرة القشرية الخضراء ببلدية الجفرة

المتوسط

أعلن مجلس بلدية الجفرة، إنطلاق ورشة عمل حول مشروع مكافحة الحشرة القشرية الخضراء، بقاعة الحرية بالمجمعات الإدارية بمدينة هون.

وقالت الحساب الرسمي للبلدية عبر فيس بوك، اليوم الأحد 15 أبريل، إن تلك الورشة تأتي بالتعاون بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والمركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي ومنظمة التغذية والزراعة «الفاو».

حضر افتتاح ورشة العمل، عميد بلدية الجفرة ومنسق مكتب الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالبلدية، وعدد من منسقي قطاع الزراعة ببلدتي سبها ووادي عتبة.

كما شارك في ورشة العمل مجموعة من المهندسين الزراعيين والفلاحين بمختلف مناطق بلدية الجفرة والأساتذة والأخصائيين في المعاهد والكليات بالبلدية.

استهلت ورشة العمل بكلمة لمنسق قطاع الزراعة بالجفرة، حيث أشار إلي خطورة انتشار الحشرة القشرية وتأثيرها البالغ على التمور وشجرة النخيل.

من جانبه، رحب عميد البلدية بالفريق الزراعي الذي قام بالإعداد والإشراف على هذا المشروع متمنيا الوصول لحلول جذرية لمكافحة هذة الآفة. كما ألقى الدكتور إبراهيم بشينة محاضرة علمية شرح فيها طرق انتشار هذه الحشرة وكذلك الخطوات والمراحل الجارية لمكافحتها.

