العباني: كلنا سوريا والعرب أمة لن تموت

أعرب عضو مجلس النواب”المتنحي”، د.محمد العباني، عن إدانته واستهجانه للعدوان الثلاثي البربري على سوريا العربية.

وأكد العباني، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن العدوان على سوريا، إمعان في إهانة اﻷمة العربية، ومعالم حضارتها في دمشق العروبة، وتفعيل لما يسمى الربيع العربي، وحماية للكيان الصهيوني، وتنفيذ لمخطط الشرق اﻷوسط الجديد، قائلا “اتفقنا أو اختلفنا مع بشار اﻷسد إلا أننا ندين ونستهجن العدوان الثلاثي البربري على سوريا العربية، ونرفض العدوان اﻹرهابي على أشقائنا، فالعدوان الثلاثي المسلح على الشقيقة سوريا، يعد انهيارا في منظومة القيم الدولية، وانحدارا في روابط السلم الدولي مما يؤثر في مفهوم العولمة والتعايش المشترك على كوكب اﻷرض، ونشر الكراهية بين اﻷمم ورفع أسهم اﻹرهاب الدولي”.

واختتم العباني تصريحه قائلا “كلنا سوريا، والعرب أمة لن تموت، بل يزيدها العدوان منعة وصلابة”.

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