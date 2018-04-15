الثني يتابع تنفيذ مشاريع الإسكان والمرافق في بلدية طبرق

ليبيا – عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني بمكتبه بمقر الحكومة في قرنادة اجتماعاً ضم كلاً من”وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمتابعة مشاريع بلدية طبرق سعد عقوب مدير جهاز تنفيذ المشروعات الإسكان والمرافق طبرق طاهر الطيب الشريف”.

وتم خلال الإجتماع الذي انعقد اليوم الأحد بحسب المكتب الاعلامي للحكومة المؤقتة مناقشة المشاريع الخاصة بالجهاز ببلدية طبرق ومنها مشروع شارع عمر المختار خلف المركز الطبي وتحويلة الساحل “طريق البيضاء”.

أتفق المجتمعون أثناء اللقاء على إعتماد ترسية مشروع حي النصر لشبكات المياه والصرف الصحي ومشروع سوق العجاج السنينات وحيث تم مناقشة مشاريع المياه بالبلدية والمناطق المجاورة لها .

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