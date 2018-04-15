انطلاق برنامج تدريب خبراء الخبرة القضائية والبحوث ببنغازي الكبرى

انطلقت مركز الخبرة القضائية والبحوث، فاعليات المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي، المقدم لخبراء ومساعدي خبراء الخبرة الفنية(الهندسية) فرع بنغازي الكبرى.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز، أن البرنامج ينظمه مكتب التدريب والتطوير بإدارة تنمية الموارد البشرية بالإدارة العامة لمركز الخبرة القضائية والبحوث، ويتضمن (الرسم، والتصميم الهندسي علي الحاسب الآلي بنظام Autocad 2D)، حيث يتعرف المتدرب خلال الدورة علي المراحل الأساسية لرسم أي مخطط إنشائي أو معماري و بشكل تطبيقي علي جهاز الحاسب الآلي.

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