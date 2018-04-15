اختتام دورة تدريبية في أساسيات الصحافة المهنية في الحوامد

اختتمت أمس في مدينة الحوامد الدورة التدريبية في أساسيات الصحافة المهنية، بإشراف وتنظيم المركز الليبي للدفاع عن حرية الصحفيين، وبالتعاون مع مكتب الثقافة والمجلس البلدي لبلدية الحوامد.

حيث تناولت الدورة التي استمرت أسبوعا عدة مجالات ، منها القصة الصحفية والسرد الصحفي، إلى جانب إعداد الخبر الإذاعي وتغطية الأخبار،و الكتابة وإعداد التقرير الإذاعي، وأخلاقيات الصحافة الإذاعية، بالاضافة إلى عرض تقارير ومناقشتها مع المتدربين.

هذا واستهدفت هذه الدورة حوالي عشرين متدربا من مناطق الحوامد، وأولاد محمود، الغزايا.

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