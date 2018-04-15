الثني يعد بدعم وزارة العدل

قرنادة-العنوان

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله عبد الرحمن الثني خلال اجتماعه اليوم الأحد مع وزير العدل المستشار محمود نوري الفيتوري صليل على أن مجلس الوزراء لن يتوانى في تقديم كافة الدعم المادي والمعنوي لهذه الوزارة الحيوية التي لها دور هام يمس حياة المواطن وإقامة دولة القانون المؤسسات.

ناقش الثني وصليل التنسيق في عمل الوزارة خلال المدة المقبلة بالشكل الذي يعمل على تعزيز السلطات القضائية وعملها بعيدا عن السياسة وبما يمليه عليها الدستور والقانون.

وشدد الثني وكان صليل قد نال ثقته من مجلس النواب خلال جلسته الثلاثاء الماضي بناء على ترشيح من رئيس الوزراء.

هذا ومن المزمع أن يؤدي صليل يوم غد الإثنين أمام مجلس النواب اليمين القانونية وزيرا للعدل ليباشر مهامه وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل ولما يقتضيه الإعلان الدستوري المؤقت للبلاد.

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