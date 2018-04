هيئة السلامة الوطنية بطرابلس تكشف ملابسات حريق مدرسة «فتاة الثورة»

المتوسط

كشفت هيئة السلامة الوطنية بطرابلس، أسباب اندلاع حريق بمدرسة فتاة الثورة في منطقة شارع الظل، اليوم الأحد 15 أبريل.

قالت الهيئة، في بيان رسمي عبر حسابها على فيس بوك، إنه يجب توضيح بعض النقاط حول ظروف وملابسات الحادث، في البداية تسبب الإزدحام الموجود بالمنطقة – بسبب الركن العشوائي للسيارات وفِي منتصف الطريق – لتعرض رجال الهيئة للسب والقذف من بعض الأشخاص الذي وصفهم البيان بـ «الجاهلين المتعنتين».

وتابع البيان، أن الحريق شب في أعشاب وأشجار بساحة المدرسة، علمًا بأن المدرسة لا تمتلك أسطوانات إطفاء، كما أن مديرة المدرسة وأساتذتها ليس لديهم فكرة عن كيفية الإخلاء الصحيح للطالبات وتدريبهم حتى لا تحدث إصابات أو حالات هلع وخوف.

وأضاف البيان، أن أقرب مقر للدفاع المدني للمدرسة هو شارع السيدي، وأقرب مسافة مرورا بجزيرة مدرسة بن تركية ومخبز الأرض الطيبة وهو (مزدحم جدًا) وكذلك الإشارة الضوئية رأس حسن وشارع جرابة (مزدحم جدًا).

وأشار البيان إلى أن معهد الالكترونات وصولا للمدرسة مزدحم جدًا و شاحنات الهيئة كبيرة، كما أنها لا تملك الصلاحيات القانونية لارغام المواطنين على فتح الطرقات وإبعاد سياراتهم من وسط الطريق، وهو ما يجبرهم على الانتظار.

ولفت البيان إلى أن تأخر وصول البلاغ لوحدات وأقسام الدفاع المدني نتيجة عدم العلم بالطرق السريعة للإبلاغ، وأيضًا عدم تدوين أرقام الهواتف سبب من أسباب التأخر، وكذلك الرياح النشطة اليوم سبب من أسباب سرعة انتشار الحريق.

وختم البيان، قائلًا «إن رجال الإطفاء والإنقاذ في كل الأقسام والوحدات في جاهزية تامة للتحرك فور ورود البلاغ على أجهزة اللاسلكي أو الهواتف ولا تتأخر الشاحنة في الخروج من المقر أكثر من 3 دقايق وهو الزمن الذي تحتاجه الشاحنة لامتلاء خزان هواء المكابح، لكن الكثير تجاهل تلك المعلومات»

