بلدية السبيعة تبحث عمل المكاتب الصحية بالمنطقة

عقد بمقر المجلس البلدي السبيعة، اليوم الأحد، اجتماعا ضم مسؤول لجنة الصحة محمود المخرم، ومدير إدارة الخدمات الصحية محمد البكوش، وعدد من المسؤولين بقطاع الصحة، وموظفين بالقسم المالي.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية اسبيعة، عبر صفحته على الفيس بوك، أن الاجتماع جاء بهدف إعداد الترتيبات اللازمة لبداية عمل مكتب الخدمات الصحية بالبلدية وتنسيق العمل، ووضع آلية لانطلاق إدارة الخدمات الصحية، وذلك عقب استحداث إدارة للخدمات الصحية عن طريق المجلس البلدي اسبيعة.

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