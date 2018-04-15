الاجتماع الثاني لمبادرة تكتل شباب البطنان

طبرق-العنوان

اجتمعت لجان مبادرة تكتل شباب البطنان بفندق دار السلام لبحث مجموعة من الأمور المتعلقة بالمبادرة.

وقالت منسقة اللجنة الإعلامية قدرية عثمان إن الاجتماع جاء لمناقشة رؤية التكتل ورسالته ووضع الصيغة المناسبة للتكتل من ناحية الأهداف وآلية العمل وكذلك الاستماع إلى مبادرات الأعضاء.

وأضافت أن خلال الاجتماع تمت مناقشة بعض الأمور المختصة بدور اللجان في التكتل وطبيعة عملها واختصاصها.

يشار إلى أن لجان مبادرة تكتل شباب البطنان نظمت اجتماع موسع منتصف مارس للإعلان عن الفكرة والاهداف والمبادئ الأساسية للتكتل.

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