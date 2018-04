كامل المرعاش: حكومة “السراج” أعطت “مركز الحوار بجنيف” 5 ملايين دولار..والنتيجة صفر

المتوسط – سامر أبو وردة

طالب الخبير القانوني والمحلل السياسي، كامل المرعاش، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالضغط على كل من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وقطر وتركيا، والإشارة إليهم بشكل علني، من أجل إيقاف عبثهم في ليبيا، والتدخل في شؤونها بهدف السيطرة عليها، حتى يسهل على المبعوث الأممي، غسان سلامة، ممارسة عمله.

وأكد المرعاش، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن هذه الدول لا تريد إنهاء الأزمة الليبية، ولا تريد لها الاستقرار أو تنظيم انتخابات، لأنها تبحث عن مصالحها، وتريد تشكيل ليبيا لخدمة مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.

كما وصف المرعاش، غسان سلامة، بـ “الفاشل” حتى هذه اللحظة، لأنه أمضى 8 أشهر دون حدوث أي اختراق في أي ملف من ملفات الأزمة الليبية المعقدة، مضيفاً، أنه قد أفرغ الخطة “ب” -المؤتمر الوطني الجامع- من محتواها. وتابع “كنا نأمل أن يتجاوز المؤتمر الوطني الجامع، البرلمان ومجلس الدولة، وأن تدخله دماءً جديدة، وأن يصبح مؤسسة تأسيسية لاستقرار ليبيا، لكنه، وبكل أسف، أطلق ماراثون من الحوار يمتد إلى 30 مدينة، لا أدري ماذا يناقش خلاله المجتمعون، وتركه كالصالون الأدبي المفتوح، يدخل ويخرج منه من يشاء، حيث لم يتجاوز عدد المشاركين في أي من الاجتماعات أصابع اليدين”.

واستطرد قائلاً “هناك شبهات على هذا الحوار، حيث كُلّف به ما يسمى بـ “مركز الحوار الإنساني” في جنيف، وقامت حكومة السراج بإعطائه 5 ملايين دولار، ثم ماذا ستكون النتيجة!؟ أعتقد أنها ستكون صفر، لأنه ليس هناك إطار تأسيسي أو تنظيمي أو مؤسسي لهذه الاجتماعات، حتى نخرج بنتيجة منها” وأكمل “هو يريد تفريغ فكرة المؤتمر الوطني الجامع من محتواها، يريد أن يجعله مؤتمر يجتمع فيه الكل، ويستمع فيه الكل، إلى ما يقول “سلامة”، ثم يقترح في نهاية الأمر، التمديد لسنة أخرى، يستطيع من خلالها تمديد الأزمة الليبية، لمدة عام آخر”

