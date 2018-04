المتوسط :

أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري”، أن مكافحة الإرهاب تقع مسؤولية الجميع في البلاد بل تتعدى ذلك إلى تكاتف الدول للقضاء على هذا الخطر الذي يهددنا جميعا.

و قال المشري، خلال كلمته اليوم الأحد في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في طرابلس، الذي رصدته “المتوسط”، أن مجابهة الإرهابيين تتطلب تكاتف من الجميع مبني على المقاربة الشاملة و المتنوعة القائمة على معالجة الاسباب قبل النتائج الذي قد يكون فيها الجهلة ممن لا يعرفون الحقيقة ضحايا.

وأوضح المشري بأن الاسباب الحقيقية للإرهاب هي التطرف بشكل اساسي ثم أسباب فكرية واقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ينبغي العمل على مواجهتها، قائلا “أن التطرف الفكري الذي هو غريب عن مجتمعنا الذي نبذ التطرف في كل مراحله وما تعانيه البلاد من مشاكل اقتصادية هو الدافع الرئيسي وراء ذلك الإرهاب”.

ودعا المشري صانعي القرار أن يقوموا بمكافحة الإرهاب ليس امنيا فحسب بل مكافحته عبر معالجة الأسباب الرئيسية المؤديه إليه من أجل اقتلاعه من جذوره بما في ذلك الجذور الفكرية.

و أعلن المشري، في ختام اجتماعه، بأن اللجنة القانونية بمجلس الدولة الاستشاري قدمت صياغة مسودة قانون لمكافحة الإرهاب حيث تم إحالته لغرفة مكافحة الإرهاب و من ثم رفعه لمجلس النواب لاعتماده.

The post المشري: مكافحة الإرهاب تقوم على معالجة الأسباب لا النتائج appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية