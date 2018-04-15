خروج الوحدة الرابعة وراء طرح الأحمال على المنطقة الشرقية

قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالمنطقة الشرقية ربيع خليفة إن انقطاع التيار الكهربائي وزيادة زمن طرح الأحمال على المنطقة الشرقية خلال هذين اليومين ناتج عن خروج الوحدة الرابعة عن الشبكة وذلك بسبب تجاوزها عدد الساعات التشغيلية.

وأشار خليفة إلى أن الخروج المفاجيء تزامن مع خروج الوحدة الخامسة للصيانة مما أدى إلى زيادة نسبة العجز في الشبكة الأمر الذي زاد من زمن طرح الأحمال على المنطقة الشرقية.

كما طمأنت الهيئة كافة المواطنين عن قرب حل الأزمة وخصوصا مع دخول فصل الصيف حيث تقوم الهيئة العامة للكهرباء بالأشراف والمتابعة على صيانة الخط الهوائي مائتين وعشرين اجدابيا قمينس من صيانة أبراج وتغيير موصلات وأسلاك لهذا الخط المهم.

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