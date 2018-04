“المشري” يلتقي السفير الصيني لدى ليبيا لبحث الأزمة الليبية

المتوسط :

التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” اليوم الأحد، بالسفير الصيني لدى ليبيا السيد “لي زيغو”، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس لبحث الأزمة الليبية الراهنة.

وتناول الاجتماع، الذي حضره نائبي الرئيس الأول والثاني “ناجي مختار” و”فوزي العقاب”، بالإضافة إلى مقرر المجلس “محمد بوسنينة”،-تناول – بحث سبل تجاوز التحديات التي تقف دون الوصول لتوافق وطني شامل، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأشاد المشري، بدور دولة الصين وتأثيرها في المشهد السياسي الدولي، معتبرا إياها ذات تأثير إيجابي ومميز، متطلعا إلى دور صيني أكبر وأكثر فاعلية لمساعدة ليبيا للخروج من الأزمة.

وأضاف المشري إلى أن المجلس يسعى مع الجهات المختصة لمحاولة حلحلة المختنقات تمهيداً لمرحلة الاستفتاء على الدستور ثم الاتجاه صوب للانتخابات.

ومن جهته اعتبر السفير الصيني أن التوافق وتغليب مصلحة الوطن تعد الطريقة الأنجح لإنهاء الأزمة الليبية والسير بالعملية السياسية للأمام بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وأكد السفير الصيني، على أهمية تظافر الجهود للخروج من الأزمة في ليبيا وعودة التعاون في كافة المجالات خصوصا في الجانب الاقتصادي، مبينا أن الشركات الصينية تنتظر تحسن الوضع للعودة.

وبدوره، أكد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار أن ليبيا تنظر بعين الاحترام للصين كدولة فاعلة وضمن الدول الخمسة ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن.

وأضاف مختار أن الجنوب يحتاج إلى تعاون عاجل للوصول لمرحلة الاستقرار بل والعمل من الآن للوصول إليه، مؤكدا أن مشروع تفعيل الدولة في الجنوب يحتاج لعودة الشركات الصينية للعمل هناك.

و أعتبر مختار أن ليبيا إذا ما وجدت شريك حقيقي كالصين فإن فرصة إقامة الدولة ممكنة جدا في الجنوب في ظل التعداد السكاني البسيط والمتمثل في 400 ألف نسمة فقط، وهو ما يستوجب الشروع في هذه العملية وعدم الانتظار إلى حين استقرار الدولة.

ومن جهته اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس السيد فوزي العقاب أن الصين دولة عظمى وأنها ضمن مجموعة العشرين التي تمثل القوة السياسة الحكيمة بجانب التعاون الاقتصادي، متمنيا منها أن تكون أيضاً راعية ومشجعة للتبادل الثقافي من خلال فتح مدارس ومعاهد في ليبيا.

وبدوره أكد مقرر المجلس الدولة الاستشاري محمد بوسنينة على العلاقة التاريخية بين الصين والعرب، وامتدادها إلى أكثر من 3000 سنة، مثمنا في ذات الوقت دور الصين الحيادي، ومشددا على ضرورة أن يكون دور الصين المحوري متمثلا في دعم الاتفاق السياسي وتنفيذ بنوده.

هذا وأكد مشري في ختام الاجتماع على ضرورة تسريع الوتيرة للخروج بالاتفاق السياسي بشكل نهائي وبحث الآليات لتحقيق ذلك.

