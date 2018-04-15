المشري يناقش مع السفير الألماني الأزمة الراهنة بالبلاد

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأحد، مع السفير الألماني لدى ليبيا “كريستيان بوك”، الأزمة الليبية الراهنة، وسبل تجاوز التحديات؛ للوصول لتوافق وطني شامل، في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأكد المشري خلال لقائه بالسفير الألماني في طرابلس أن رؤية المجلس للمرحلة القادمة تتمحور حول اتباع خطوات تمهيدية فعالة تسبق عملية تعديل الدستور، وإجراء الانتخابات.

وبيّن المشري أن هذه الخطوات تتمثل في تقليص المجلس الرئاسي وتوحيد مؤسسات الدولة، وتشكيل حكومة قوية تبسط سيطرتها ونفوذها على التراب الليبي كافة؛ لتمهيد الطريق للاستفتاء على الدستور ثم الذهاب لانتخابات شفافة نهاية العام الجاري، وإنهاء المراحل الانتقالية، بحسب وصفه.

من جانبه أشار السفير الألماني إلى ضرورة توحيد المجتمع الدولي لرؤيته إزاء شرعية الاتفاق السياسي، وعدم التعامل مع الأجسام الموازية؛ لما في ذلك من عرقلة لجهود التوافق في ليبيا.

يشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأربعاء الماضي، إلى عقد لقاء عاجل بينهما؛ للدفع بالحوار، وإنهاء حالة الجمود السياسي.

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