السراج يحذر من دعاة الفتن ومروجي الإشاعات

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، في كلمته المقدمة للقمة العربية التي انعقدت في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، ضرورة التنسيق مع حكومته عند اتخاذ أية إجراءات تخص ليبيا، حتى لا تتعمق حالة الانقسام السياسي في البلاد.

وقال السراج إن ليبيا قدمت التضحيات الجسام في مواجهة الإرهاب لتؤكد أن الحرب على الإرهاب هو هدف مشترك لليبيين جميعا، وحماية لأمن ليبيا الذي هو بالتأكيد من أمن دول الجوار، مشددا على أهمية عدم الالتفات لدعاة الفتن ومروجي الإشاعات التي زادت وتيرتها مؤخرا.

وأضاف أن الإقبال الكبير من المواطنين على التسجيل للانتخابات يعكس دعمهم لخيار الانتخابات كطريق لاستكمال المرحلة الانتقالية للخروج بالبلاد من الأزمة، لافتا إلى أن العمل جارٍ حاليا على تسخير كافة إمكانيات الحكومة لتتمكن المفوضية العليا للانتخابات من إنجاز عملها والانتهاء من هذا الاستحقاق الدستوري.

وأشار إلى وجود “قلة” تعرقل الحل السياسي وتعمل بتصرفاتها غير المسؤولة على إبقاء الحال على ما هو عليه، مؤكدا أن الجمود يؤدي إلى تراكم المشاكل ويقود الى الأسوء.

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