المتوسط :

توجه وفد من القيادة العامة للقوات المسلحةبالمنطقة الغربية،اليوم الأحد، بقيادة آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أدريس مادي بزيارة إلى عائلة الشرشاري.

من جانبه قدم اللواء مادي، نيابة عن القيادة العامة للجيش، خالص تعازيه إلى والد الأطفال رياض الشرشاري في وفاة ابنائه بعد اختطافهم في اواخر 2015 ثم العثور على رفاتهم في أحد الغابات جنوبي مدينة صرمان.

