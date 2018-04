“وزير داخلية المؤقتة الجديد” لـ” المتوسط” غدا حلف اليمين القانونية أمام البرلمان

خاص / المتوسط

أكد وزير الداخلية الجديد بالحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، أنه سيؤدي غدا الاثنين اليمين القانونية، أمام مجلس النواب.

وقال بوشناف في تصريح خاص لـ” المتوسط” قبيل حلفه اليمين أنه سيعمل على عودة الأمن والأمان في البلاد.

يشار إلى أن مجلس النواب، أعلن الثلاثاء الماضي منح الثقة لوزراء كل من (الداخلية، العدل، التعليم)، بالحكومة المؤقتة.

وقرر المجلس بالإجماع تسمية إبراهيم بوشناف وزيراً للداخلية بالحكومة المؤقتة ومحمود الفيتوري، وزيراً للعدل، وفوزي عبد الرحيم وزيراً للتعليم.

