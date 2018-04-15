صحة المؤقتة تتفقد خدماتها ببنغازي وتاكنس

تفقد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والخدمات بالحكومة المؤقتة نوري الورفلي، الأحد، جهاز الإمداد الطبي الرئيسي بنغازي بمنطقة بوعطني.

وجاءت الزيارة التفقدية، وفق بيان للمكتب الإعلامي في الوزارة، لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر المستجدات من ناحية صيانة واستكمال المبني الإداري لإدارة جهاز الإمداد الطبي بمنطقة بوعطني بمدينة بنغازي.

من جهة أخرى، ‎تفقد الورفلي عددا من المرافق والمنشآت والإنشاءات الصحية في بلدة تاكنس، واطلع على الأوضاع الصحية فيها وعلى أعمال التواسعة والتطوير بمستشفى تاكنس القروي.

وأكد الورفلي أن الحكومة المؤقتة لن تتوانى في توفير الخدمات الصحية والنهوض بالقطاع الصحي، مضيفا أن الهدف الرئيسي من الزيارات الميدانية هو الوقوف على واقع الخدمات ومراحل التنفيذ وحصر الاحتياجات الفعلية.

واطلع على سير العمل لاستكمال الطابق الثاني بمستشفى تاكنس والتي تتجاوز نسبة التنفيذ فيه الـ90 %، ووقف على تنفيذ وتجهيز وترصيص غرفتي العمليات الجراحية والقيصيرية بالمستشفى.

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