“المسماري”: سيُعقد مؤتمر صحفي فور عودة ” حفتر” ولن نفصح عن استراتيجية تحرير درنة

المتوسط – سامر أبو وردة

أوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، أن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، يتمتع بصحة جيدة، وأنه من المنتظر رجوعه الي أرض الوطن، موضحاً أن توقيت عودته متروك له.

وأكد العميد أحمد المسماري، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أنه فور عودة المشير خليفة حفتر إلى ليبيا، سيتم تنظيم مؤتمر صحفي، تُعرض خلاله صوراً أثناء عودته.

– في شأن آخر، كشف المسماري، عن تواجد تنظيم القاعدة الإرهابي في مدينة درنة منذ العام 1990 ، مؤكداً أنه -وبعد دراسة وتكتيك عسكري- سيكون هناك هجوما شاملا علي الجماعات الإرهابية الموجودة داخل المدينة.

– وحول المحاذير والمخاوف التي تثار، ومحاولات الربط بين معركة تحرير مدينة سرت، والمعركة المزمع القيام بها لتطهير درنة، قال المسماري،” إننا لا نريد تنفيذ معركة سرت، والذي حدث بها في مدينة درنة، بل ستكون هناك خطة مغايرة، ومعركة سرت ليست نموذجاً لكي يتم تطبيقه في درنة”، لافتاً إلى الاستفادة الكبيرة والخبرة التي اكتسبها الجيش الليبي من معارك بنغازي، ضد التنظيمات الإرهابية.

وتابع “هناك خطة موضوعة منذ العام 2015، تشتمل أهدافها على دحر الإرهاب وحماية المدينة والأهالي، ولسنا في حاجة لإخراج السكان”، مشيراً إلى وجود استراتيجية، لا يمكن الإفصاح عنها، وأنه يتعين على أهالي درنة، فقط اتباع التعليمات التي ستوضع أثناء بدء العمليات العسكرية، مشدداَ على أهمية الدور المُنتظر من أهالي المدينة، داعياً إياهم إلى أن يحذو حذو أهالي بنغازي، وأن تكون لهم كلمة.

في نفس السياق، وحول استعدادات الجيش لتطهير المدينة، قال المسماري، “لدينا خبره كافية في مواجهة العمليات التفخيخية والسيارات المفخخة” مؤكداً أن معركة درنة ستكون كبيرة وشاملة، وسوف تتم في زمن قياسي، وستصبح نموذجا ناجحا، يحتذي به في كيفية تعامل القوات المسلحة مع تضاريسها الصعبة، لافتاً النظر إلى موقعها الجبلي ووعورة تضاريسها.

وأكمل “تم تحديد كل الأسماء المدرجة تحت الإرهاب، وكل الوسائل والطرق التي ستعمل عليها العناصر الإرهابية، وكذلك المناورات التي يعتمدون عليها في المدينة”، كاشفاً عن وجود تنسيق مع الجانب المصري، يقتصر على غلق الحدود وتأمينها، لمنع فرار العناصر الإرهابية داخل الحدود المصرية.

