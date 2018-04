المتوسط :

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس ترحيل عدد من النزلاء المهاجرين إلى الكاميرون الخميس المقبل.

وأفاد المكتب الإعلامي للجهاز، بأن ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم يأتي بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في إطار برنامج العودة الطوعية ،موضحة بأن هذه الإجراءات تأتي أيضا بالتزامن مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد محمد بشر.

