المسماري: المشير حفتر «يتمتع بصحة جيدة» ويتابع كافة تفاصيل العمليات العسكرية

القاهرة – بوابة الوسط: أحمد المقصبي

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري، مساء اليوم الأحد، أن القائد العام المشير خليفة حفتر «يتمتع بصحة جيدة» و«يتابع كافة تفاصيل العمليات العسكرية سواء في غرفة عمليات عمر المختار أومن خلال باقي غرف العمليات العسكرية».

وأضاف المسماري في تصريحات لقناة «العربية الحدث» الفضائية «إننا في انتظار عودته إلى أرض الوطن وهذا الأمر يعود إليه وقد نعقد مؤتمرا صحفيا خاصا بالموضوع».

وكان مصدر طبي في باريس قال لـ«بوابة الوسط» أمس السبت إن حالة المشير خليفة حفتر الموجود بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية منذ منتصف الأسبوع الماضي، قد تحسنت «كثيرًا» بما سيسمح له بمغادرة المستشفى وربما باريس في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

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