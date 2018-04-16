صحيفة فرنسية: سيف الإسلام يمكنه الإستفادة من مرض حفتر

قالت صحيفة La nouvelle tribune الفرنسيّة أنّ مرض حفتر يعبّد الطريق أمام سيف الإسلام القذافي .

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته وإطلعت عليه “بوابة إفريقيا الإخبارية” بأنّ “سيف الإسلام القذّافي يمكنه الإستفادة جيّدًا من مرض الجنرال خليفة حفتر من أجل الترشّح لرئاسة بلاده”.

وأضاف التقرير بأنّ “الحالة الصحيّة للجنرال خليفة حفتر الرّجل القوي في الشّرق الليبي تثير القلق وتطرح الأسئلة. وبالفعل، الرّجل الذي يعالج حتى الآن في فرانسا ، يبقى متكتما وفريقه يتواصلون بطريقة مشتتة، مشغولين بعدم إقلاق ناخبيه ومتمنين تجنب التصعيد على الأرض”

موضحا بالقول أنّه “علاوة على ذلك، فإن المعلومات متناقضة. فمن ناحية ، يطمئن أقارب الرجل باستمرار بأن كل شيء يسير على ما يرام ، بينما على أرض في الواقع، في ليبيا، نحن نتحدث عن دولة ضعيفة ومتدهورة” وفق تعبيره.

وأكّدت الصحيفة إنّها “وضعية مقلقة من جانب وسياسيا استقبلت بشكل جيد من الناحية الأخرى” على حدّ قولها

مشيرة في تقريرها إلى أنّه “قد يكون الجنرال حفتر أكثر المنافسين خطورة لسيف الإسلام القذافي نجل العقيد ،المرشح الرئاسي في الانتخابات القادمة التي ينبغي أن تعقد في وقت قريب”

مضيفة أنّها “طريق عُبّدت أمامه (سيف الإسلام القذّافي) ولا يبدو أن بإمكان أحد إيقاف صعوده الباهر” وفق تعبيرها.

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