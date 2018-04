انطلاق دورة إعداد مدرب «لغة إنجليزية» بتونس

المتوسط:

انطلقت الدورة التدريبية الثانية لإعداد مدربي اللغة الإنجليزية، برعاية المركز العام للتدريب وتطوير التعليم وشركة غارنت الانجليزية للنشر في مدينة جربة في تونس.

افتتحت الدورة، أول أمس السبت، حيث ألقت فيها مدير عام المركز كلمة حيّت فيها الشركة على الجهود التي بذلها فريق المدربين المحترفين الذين وفرتهم الشركة. وقام كبير المدربين بعرض مرئي شرح فيه الاستراتيجية العلمية التي تتبناها الشركة في نظامها التدريبي.

