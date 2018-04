قوة مكافحة الإرهاب : قادرون على مجابهة الإرهابيين بمختلف أرجاء البلاد

المتوسط :

أكد الناطق باسم قوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق عبدالسلام المسعودي أن القوة قادرة على دحر العناصر الإرهابية بمختلف أرجاء البلاد .

وقال المسعودي في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب؛ أن القوة مكونة من أفراد الجيش وأنهم بصدد تدريب دفعة أخرى؛ وفق قوله

جدير بالذكر أن المؤتمر الذي انعقد في فندق كارثينا بطرابلس وحضره كل من رئيس مجلس الدولة الاستشاري، وكلاء وزارة الدفاع، الداخلية، الخارجية، ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، يهدف إلى حشد أكبر قدر من الدعم الأقليمي والدولي لمساعدة ليبيا للقضاء على الإرهاب من أجل قطع شرايين تمويله وتضافر الجهود لمحاصرته أينما كان، من خلال تبادل المعلومات عن أماكن تواجده ، وكذلك التعرف على مخاطر الإرهاب وكيفية بناء القدرات الوطنية المؤهلة لمكافحته، والتطلع لدور فاعل من المجتمع الدولي لدعم ليبيا في مواجهته.

