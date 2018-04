المتوسط:

عقد المجلس البلدي اسبيعة، صباح أمس الأحد، اجتماعا ضم محمود المخرم مسؤول لجنة الصحة ومدير إدارة الخدمات الصحية محمد البكوش وعدد من المسؤولين بقطاع الصحة وموظفين بالقسم المالي وذلك لإعداد الترتيبات اللازمة لبداية عمل مكتب الخدمات الصحية بالبلدية وتنسيق العمل ووضع الية لانطلاق ادارة الخدمات الصحية .

الجدير بالذكر أنه تم استحداث إدارة للخدمات الصحية عن طريق المجلس البلدي اسبيعة .

