مستشفى الجميل يتسلم كميات من الأدوية والأجهزة الطبية

استلم مستشفى الجميل، كمية من الأدوية الضرورية من وزارة الصحة، وذلك في إطار الوعود التي أبداها وكيل وزارة الصحة من خلال الاجتماع الذي عقد بمستشفى الجميل العام.

يأتي ذلك في إطار التنسيق والمجهودات التي تبذلها المجالس البلدية بالمدينة مع الجهات الرسمية ومن أبرزها الاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي ووكيل وزارة الصحة أثناء زيارتهم لمدينة الجميل، حيث تمت مناقشة إمداد مستشفى الجميل ببعض المستلزمات الضرورية من أدوية وأجهزة طبية.

