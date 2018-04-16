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“معتوق”: تدخلات الأمم المتحدة “وصاية” وتصريح “سيالة” لا يعبر عن موقفه الشخصي

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط – سامر أبو وردة

أكد المحلل السياسي ومدير مؤسسة العدالة أولا، عبد الحكيم معتوق، أن هجوم وزير الخارجية لحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، على جماعات الإسلام السياسي، لا يعبر عن موقفه الشخصي، وإنما قد يكون استلهمه من البيان الختامي للقمة العربية.

وأثنى عبد الحكيم معتوق، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، على عبارة “ويلات الربيع العربي، التي أنهكت جسد الأمة”، والتي وردت في البيان الختامي للقمة العربية، مؤكداَ أن الأيام والأحداث تثبت، بما لا يدع مجالاً للشك، حجم المؤامرة على المنطقة العربية عموماً، وعلى ليبيا بشكل خاص، خلف ستار ما يسمى “الربيع العربي”.

وهاجم معتوق، تدخل أطرافاً خارجية في الشأن الليبي، مؤكداً أن كل هذه التدخلات، هي مشاريع للحصول على منافع ومكاسب وامتيازات، متسائلاً “على أي شيء، كان يشكر قادة فبراير، مصطفى عبد الجليل وعبد الحفيظ غوقة، قطر وتركيا!؟ أين يتجسد هذا الشكر؟ هل يتجسد في تمزق وسقوط ليبيا في آتون حرب أهلية بهذا الشكل!؟

وتابع “هناك عدة مشروعات يراد لها التنفيذ في ليبيا، فهناك مشروع الإسلام السياسي، وهناك مشروع لمحاربته، ومشروع جيواستراتيجي إيطالي بإحياء مشروع الشاطئ الرابع لروما “طرابلس””

وانتقد معتوق، تركيز الأمم المتحدة على الجانب السياسي، وإغفال الجانبين الاقتصادي والإنساني، لافتاً إلى أن إنعاش الاقتصاد وتحقيق الأمن، هما أهم ركيزتين في إعادة بناء ليبيا وبث روح التفاؤل لدى المواطن الليبي، مطالباً الأمم المتحدة، بالتصدي إلى المال السياسي الفاسد، وتدفق السلاح.

وأردف قائلاً، إن الأجسام السياسية المتصدرة للمشهد الحالي، بأنها مخرجات الأمم المتحدة، واصفاً تدخلات الأمم المتحدة منذ عام 2011، بأنها “وصاية غير مباشرة”

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • وماهي إنجازات قائدك الذي ظل42سنة يعمل على هدم الإنسان الليبي وتدميره إنسانيا وإجتماعيا وإقتصاديا،،بنشر الجهل وإحتقار المعلم،،برفع مكانة السلاح(الكتائب العسكرية)فوق مرتبة العلماء والمتعلمين،،وإهانتهم ليتمكن بذلك بصنع(مجتمع جاهل) يحركه كيف شاء ويسيطر عليه،،،ثم نشر وملء الوطن بالمخدرات والتشجيع على تعاطيه وذلك من خلال تدليل وتكريم مساجين (متعاطي المخدرات) وعدم إهانتهم داخل السجون بل العمل على أن لاينقطعوا عن تعاطي المخد ر حتى وهم داخل السجن،،،،وإهانة وإحتقار وتشويه(سجناء الرأي والكلمة)المتعلمين،،،،العمل بكل قوة لتفشي الأمراض بإستجلاب المواد والأغذية وغيرها سواء ملوثة أو من درجات متدنية،،وأيضا بفتح البلاد بلاقيود لتكديس المهاجرين الأفارقة دون الأهتمام بمايحملونه من أمراض وجهل وغيرها،،،،تحطيم الليبي وفتح (سوق النساء) في الدوائر الحكومية،بحيث من يرغب في وظيفة أو إمتلاك عقار أو الحصول على تقرير علاج بالخارج ثمن ذلك هو(المرأة أختا أو ابنة أو زوجة أو أم) للراغب في الحصول على حقوقه،،،،،والحديث يطول جدا في ذكر مآثر وإنجازات(القائد الأوحد) عليه من الله مايستحق،،،،،من يجلسون على الكراسي الآن لايمثلون(ثورة 17فبراير) إبتداء من حفتركم(تلميذ القذافي) إلى سيرجو(تلميذ أمريكيا) ،،،،،،وما السيسي الذي يقدح ويتفوه بما يمليه عليه من عينوه(رئيس لمصر بأموالهم) إلا بيدق جاهل وعميل وكلامه لايؤثر فينا قيد أنملة(هذا الأمرد القبيح) عليه من الله مايستحق،،،،،،،،ومهما حاولتم ودبرتم أبدا نحن المثقفون والمتعلمون لن نقول(القذافي أفضل) فعقولنا من تقودنا لاجيوبنا وكروشنا

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