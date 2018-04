“معتوق”: تدخلات الأمم المتحدة “وصاية” وتصريح “سيالة” لا يعبر عن موقفه الشخصي

المتوسط – سامر أبو وردة

أكد المحلل السياسي ومدير مؤسسة العدالة أولا، عبد الحكيم معتوق، أن هجوم وزير الخارجية لحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، على جماعات الإسلام السياسي، لا يعبر عن موقفه الشخصي، وإنما قد يكون استلهمه من البيان الختامي للقمة العربية.

وأثنى عبد الحكيم معتوق، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، على عبارة “ويلات الربيع العربي، التي أنهكت جسد الأمة”، والتي وردت في البيان الختامي للقمة العربية، مؤكداَ أن الأيام والأحداث تثبت، بما لا يدع مجالاً للشك، حجم المؤامرة على المنطقة العربية عموماً، وعلى ليبيا بشكل خاص، خلف ستار ما يسمى “الربيع العربي”.

وهاجم معتوق، تدخل أطرافاً خارجية في الشأن الليبي، مؤكداً أن كل هذه التدخلات، هي مشاريع للحصول على منافع ومكاسب وامتيازات، متسائلاً “على أي شيء، كان يشكر قادة فبراير، مصطفى عبد الجليل وعبد الحفيظ غوقة، قطر وتركيا!؟ أين يتجسد هذا الشكر؟ هل يتجسد في تمزق وسقوط ليبيا في آتون حرب أهلية بهذا الشكل!؟

وتابع “هناك عدة مشروعات يراد لها التنفيذ في ليبيا، فهناك مشروع الإسلام السياسي، وهناك مشروع لمحاربته، ومشروع جيواستراتيجي إيطالي بإحياء مشروع الشاطئ الرابع لروما “طرابلس””

وانتقد معتوق، تركيز الأمم المتحدة على الجانب السياسي، وإغفال الجانبين الاقتصادي والإنساني، لافتاً إلى أن إنعاش الاقتصاد وتحقيق الأمن، هما أهم ركيزتين في إعادة بناء ليبيا وبث روح التفاؤل لدى المواطن الليبي، مطالباً الأمم المتحدة، بالتصدي إلى المال السياسي الفاسد، وتدفق السلاح.

وأردف قائلاً، إن الأجسام السياسية المتصدرة للمشهد الحالي، بأنها مخرجات الأمم المتحدة، واصفاً تدخلات الأمم المتحدة منذ عام 2011، بأنها “وصاية غير مباشرة”

