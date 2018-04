المتوسط:

افتتحت مدرسة إبن خلدون للتعليم الأساسي ببنغازي، أمس الأحد، معرضا للتراث والفنون التشكيلية والأشغال اليدوية والمقتنيات الشعبية.

حضر الاحتفالية التي أقيمت بالمدرسة، مسؤول التربية والتعليم بنغازي، محمد الدرسي، بالإضافة إلى مسؤول مكتب النشاط بالقطاع ايضا. كما شهد الافتتاح مشاركة كبيرة من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور الذن حرصوا على التواجد.

