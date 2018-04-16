 مجلس النواب يعقد جلسته بطبرق اليوم

أفادت مصادر صحفية أن مجلس النواب، سيعقد اليوم الاثنين، جلسته الرسمية بمقره في مدينة طبرق، لبحث مستجدات جدول أعماله.

وكان مجلس النواب قد استأنف، الأسبوع الماضي، جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، حيث افتتحت جلسة بعرض بند خاص للكتاب الذي وجهه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة بشأن بعض الوزارات الشاغرة حيث رشح رئيس الحكومة ثلاث أسماء لوزارات العدل والتعليم والداخلية وبعد المداولة والمناقشة تحت قبة البرلمان والاطلاع على السير الذاتية للمرشحين تم منح الثقة للوزراء بإجماع النواب الحاضرين.

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