من هو الذي سيستفيد من مرض حفتر حسب الصحيفة الفرنسية La nouvelle tribune ؟

قالت صحيفة La nouvelle tribune الفرنسيّة إنّ “مرض حفتر يفتح الطريق أمام سيف الإسلام القذافي”.

وقالت الصحيفة في تقرير لها بأنّ “سيف الإسلام القذّافي يمكنه الاستفادة جيّدًا من مرض الجنرال خليفة حفتر من أجل الترشّح لرئاسة بلاده”.

وأضاف التقرير بأنّ “الحالة الصحيّة للجنرال خليفة حفتر الرّجل القوي في الشّرق الليبي تثير القلق وتطرح الأسئلة. وبالفعل، الرّجل الذي يعالج حتى الآن في فرانسا ، يبقى متكتما وفريقه يتواصلون بطريقة مشتتة، مشغولين بعدم إقلاق ناخبيه ومتمنين تجنب التصعيد على الأرض”

موضحا بالقول أنّه “علاوة على ذلك، فإن المعلومات متناقضة. فمن ناحية ، يطمئن أقارب الرجل باستمرار بأن كل شيء يسير على ما يرام ، بينما على أرض في الواقع، في ليبيا، نحن نتحدث عن دولة ضعيفة ومتدهورة” وفق تعبيره.

وأكّدت الصحيفة إنّها “وضعية مقلقة من جانب وسياسيا استقبلت بشكل جيد من الناحية الأخرى” على حدّ قولها

مشيرة في تقريرها إلى أنّه “قد يكون الجنرال حفتر أكثر المنافسين خطورة لسيف الإسلام القذافي نجل العقيد ،المرشح الرئاسي في الانتخابات القادمة التي ينبغي أن تعقد في وقت قريب”

المصدر: بوابة إفريقيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية