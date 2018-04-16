المشري يكشف لسفير ألمانيا خطته للحل السياسي

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى كريستيان بوك سفير ألمانيا في ليبيا، يوم الأحد، بمقر المجلس إن خطته تتبلور حول اتباع خطوات تمهيدية فعالة تسبق عملية تعديل الدستور واجراء الانتخابات.

وكشف أن خطته تتمثل في خطوات هي: تقليص المجلس الرئاسي وتوحيد المؤسسات ومن ثم تشكيل حكومة قوية تبسط سيطرتها ونفوذها على كافة التراب الليبي، وذلك لتمهيد الطريق للاستفتاء على الدستور ثم الذهاب إلى انتخابات شفافة نهاية العام الجاري في جو يستطيع فيه المواطن قول كلمته بكل حرية، مؤكداً على أن القفز إلى مرحلة قبل الأخرى بدون توطئة يفضي إلى نتائج غير جيدة، حسب ما نقله المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الاعلى.

وأضاف المشري إن الحل لحالة الانسداد السياسي لا يأتي إلا من خلال الأجسام الشرعية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، لافتا إلى أن مهمة المؤتمر الجامع يجب أن لا تتجاوز صلاحيات هذه الأجسام ويبقى دور المؤتمر في إتاحة الفرصة لإبداء رأي بعض الأطراف التي لم تشارك في العملية السياسية، بالإضافة إلى تشكيل ضغط على الأجسام الشرعية لتمهيد الطريق لمصالحة وطنية شاملة.

ونبه على أن المؤتمر الجامع يجب أن لا يمتلك صلاحيات اختيار أشخاص جدلية وإسناد مهام الأجسام الشرعية لها، معتبراً أن هذا الأمر يتعارض مع أبسط مبادئ الديمقراطية.

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