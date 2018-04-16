بعد مرور عام على الفاجعة ..لجنة من محكمة الجنايات الدولية تحقق بمذبحة قاعدة براك

قال آمر منطقة براك العسكرية العميد محمد بن نايل في تصريح خاص لقناة ليبيا، إن لجنة من محكمة الجنايات الدولية ستصل مدينة براك خلال الفترة القادمة، لمقابلة الشهود في قضية مذبحة قاعدة براك الجوية التي ارتكبتها مجموعات إرهابية في الـ 18 من مايو العام الماضي.

وبين بن نايل، أن عشرات المحامين من عرب وليبيين، تشاركهم 300 جمعية ومنظمة مهتمة بحقوق الإنسان، تطوعوا للدفاع عن أسر ضحايا المذبحة.

وأكد آمر منطقة براك العسكرية أن ملف القضية أصبح جاهزاً، وقد استوفى كافة الإجراءات والأدلة التي يحتاجها فريق التحقيق المحلي والدولي.

وأوضح بن نايل أن فريق المحامين التقى بوفد من الأمم المتحدة في تونس أوائل مارس الماضي، لمعرفة مسار القضية.

يذكر أن أهالي الضحايا أسسوا جمعية أهلية للمطالبة بحقوق أبناءهم وتحريك الدعاوى القضائية ضد المتهمين ، حيث بلغ عدد ضحايا المذبحة قرابة الـ 130 مواطناً بين عسكري ومدني، عدا المفقودين الذين لم يقع العثور عليهم حتى بعد مرور عام على الفاجعة.

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