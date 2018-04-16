المنفور: سلاح الجو نجح باستهداف نقاط مهمة تتمركز فيها الجماعات الأجنبية

قال رئيس غرفة عمليات السلاح الجوي بالقوات المسلحة محمد المنفور بتصريح خاص لقناة ليبيا ، إن الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو الليبي بالآونة الأخيرة في الجنوب، نجحت بإصابة أهداف ونقاط مهمة تتمركز فيها الجماعات الأجنبية المسلحة.

وأوضح المنفور، أن المجموعات المسلحة الكبيرة عادت إلى بلدانها الأصلية، ولم تبق إلا مجموعات صغيرة، مبيناً أنه سيتم التعامل معها قريباً حسب الخطط العسكرية المعدة لذلك الهدف.

وأكد رئيس غرفة عمليات السلاح الجوي في القوات المسلحة تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتنسيق العمليات الجوية والبرية، حيث سيكون الجنوب كاملاً تحت نطاق عمل هذه الغرفة.

وأكد المنفور أنه ومنذ بداية عمليات الجنوب كانت المعلومات ترد تباعاً حول تجمعات مسلحة أجنبية في مناطق مختلفة، منوهاً أن الإنذار الموجه للمسلحين الأفارقة والأجانب في الجنوب لايزال قائماً، وأن أي مسلح أجنبي سيكون هدفاً مشروعا للقوات المسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا