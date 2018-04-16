أطباء بلا حدود تقدم استشارات طبية لنزلاء جهاز مكافحة الهجرة في أجدابيا

زارت منظمة أطباء بلا حدود أمس الأحد مقر جهاز الهجرة غير القانونية “أجدابيا”، لتقديم الرعاية الصحية إلى اللاجئين والمهاجرين المحتجزين القابعين بمقر الجهاز.

وأجرت المنظمة استشارات طبية خلال الزيارة، حيث تلقّى أكثر من 60 محتجزاً استشارات حول علاج بعض الأمراض الجلدية، والإسهال، والتهابات الجهاز التنفسي، والمسالك البوليّة، وعدد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، بالإضافة إلى سوء التغذية الحاد.

وثمنت المنظمة في ختام زيارتها، الجهود التي يقوم بها فرع الجهاز أجدابيا في توفير الرعاية للمهاجرين غير القانونيين بصورة لائقة .

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