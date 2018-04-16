انطلاق حملة خيرية لدعم مرضى السرطان في مدينة الأبيار

الأبيار 16 أبريل 2018 (وال) – بادر شباب من جامعة بنغازي فرع الأبيار بإطلاق حملة خيرية باسم “شفاؤكم فرحتي ” لدعم مرضى السرطان تحت شعار “ألم وأمل” بهدف دعم المرضي نفسياً وبث السعادة والأمل في نفوس المرضى الذي يتصارعون مع المرضى.

هذا وألقت الحملة التي انطلقت يوم السبت إستحسان قبول من أعضاء هيأة التدريس بالكلية التي تضم قرابة 6 الآلاف طالب وطالبة.

وقالت الطالبة وفاء محمود سليمان أحد أفراد الفريق لوكالة الأنباء الليبية أن الحملة التوعية والمعنوية تهدف لزرع الأمل والتفاؤل لدى المرضى، وذلك إيماناً من فريق العمل بأن الحالة النفسية مهمة جداً بحسب الدراسات.

وبينت سليمان أنهم كفريق قد زار مستشفى الأطفال ببنغازي والتقوا بعديد من المرضى قبيل تدشين الحملة لتحديد أوليات العمل.

وفي ذات السياق، ترى الطالب مروى حزيز ناجى أحد أفراد الفريق الشبايى المكون من تسع طلاب أن تحديات جمة تصادفهم كفريق تطوعي في ظل عدم وعى المنطقة بالعمل الخيري والتطوعي.

وتابعت نظراً لهذه التحديات لجأ الفريق لنشر المطويات التعريفية بالحملة في جامعة بنغازي وبلدة المليطانية للوصول لأكبر عدد ممكن. (وال – الأبيار) أ ف/ هــ ع

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