العبار يوجه قسم مكافحة الظواهر السلبية بتطبيق جملة من الأمور

عقد عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار أمس الأحد، إجتماعاً لمناقشة الإجراءات القانونية المتعلقة بمخالفة التشريعات الخاصة بالبيئة والتخطيط العمراني والطرق العامة وممارسة النشاط الاقتصادي في مدينة بنغازي.

ووجه العبار خلال الاجتماع الذي حضره رئيس قسم مكافحة الظواهر السلبية وعدد من المختصين، إلى جانب حضور وكيل ديوان البلدية ومدير إدارة متابعة ضمان الجودة بديوان بلدية بنغازي، وجه بمتابعة مخالفات التخطيط العمراني وإزالتها، بالإضافة إلى حماية الحدائق العامة من الإعتداءات والبناء العشوائي والإستغلال غير القانوني، وحماية الشواطئ والمصايف والمنتزهات ومراعاة الآداب العامة .

وشملت التوجيهات أيضاً، رصد المخالفات البيئية والعمل على تصحيحها، إلى جانب نقل هياكل السيارات والخردة وما شابها خارج المدينة أو تسليمها لمصانع الحديد والصلب، وتنظيم ساحات الوقوف للشاحنات والحافلات بأطراف المدينة .

ووجه العبار خلال الإجتماع، منع تداول وبيع الخضروات والفواكه بالجملة داخل منطقة الفندق البلدي، ومراقبة المسالخ والمطاعم والمقاهي وتصحيح أوضاعها القانونية بقصد المحافظة على نظافة هذه الأماكن، إضافة إلى التفتيش على المخابز وحماية الجودة ومتابعة ألية توزيع الدقيق والكشف على المخابز الوهمية .

وتخللت التوجيهات منع بيع السلع المدعومة خارج القنوات الرسمية المختصة بتوزيعها ، ونقل محاجر الرمال والمرش إلى أطراف المدينة، ومنع ممارسة الأنشطة التجارية على الطرق الدائرية السريعة .

وشدد العبار أيضاً على منع إقامة معارض السيارات داخل الأحياء السكنية والأرصفة العامة ، بالإضافة إلى إزالة العوائق الواقعة في مسار تنفيذ مشروع الطريق الدائري الرابع، إلى جانب إزالة كل المخالفات والعشوائيات والإنشاءات المقامة بالمخالفة على مدخل المدينة الشرقي , وذلك تمهيداً لتطويره بما يتلائم والمظهر الحضاري والجمالي لمدينة بنغازي.

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