الثني يجدد دعمه لتذليل الصعوبات أمام عمل جهاز الأحوال المدنية

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اجتماعا أمس الأحد بمقر الحكومة في قرنادة ، مع رئيس جهاز مباحث الأحوال المدنية أسامة الدرسي.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، تناول الاجتماع الذي حضره عضوا مجلس النواب زايد هدية وبدر النحيب، الصعوبات التي تواجه عمل الجهاز ومن نقص امكانيات، إلى جانب التطرق لكشف حالات التلاعب بالمستندات الخاصة بالمواطنين.

وأبدى رئيس الحكومة استعداده لدعم جهاز مباحث الأحوال المدنية للحفاظ على الهوية الليبية من العبث والتزوير، مجدداً دعمه لتذليل كافة الصعوبات أمام عمل الجهاز.

من جهته، ثمن رئيس جهاز مباحث الأحوال المدنية أسامة الدرسي، دور رئيس الحكومة المؤقتة في تسخير كافة الإمكانيات أمام عمل الجهاز من أجل المحافظة على الهوية الليبية.

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