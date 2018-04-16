لقاء يجمع بلدي مصراتة وبلدي غدامس لمناقشة تبادل الخبرات بين الطرفين

عين ليبيا

ألتقى يوم أمس الاحد بمقر ديوان بلدية مصراتة كل من مصطفى كرواد عميد البلدية، وعلي أبوستة عضو المجلس البلدي، وأسامة بادي وكيل الديوان بوفد من بلدية غدامس متمثل في محمد أبوبكر حسن، وحسن أبوبكر الأمين، عضوي المجلس البلدي غدامس، وعبدالسلام المهدي هيبة، ممثل عن جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس.

حيث تناول الطرفان عديد الملفات التى تهم البلديتين، وعلى رأسها فرص الاستثمار بالنقاش الواسع، وتبادل الخبرات في المجال الإداري والفني والقانوني، وانتهت الزيارة بدعوة كريمة من بلدي غدامس لرد الزيارة في قريب الآجال.

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