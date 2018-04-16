ملك الأردن يبدي استعداد بلاده للمساهمة في تدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية الليبية

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني التطورات السياسية في ليبيا والمنطقة، على هامش القمة العربية بالظهران الأحد، وأبدى، العاهل الأردني استعداد بلاده للمساهمة في رفع كفاءة المنتسبين للمؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا من خلال برامج متطورة للتدريب.

وقال المكتب الإعلامي للسراج إن الاجتماع تناول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وتعزيز علاقات التعاون بين ليبيا والأردن.

وجدد العاهل الأردني دعمه لحكومة الوفاق الوطني وما يبذله السراج من جهد لتوحيد الصف وتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدا على اهمية التوافق بين الليبيين والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة الراهنة.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق تناولت المحادثات تطوير العلاقات بين ليبيا والأردن في مجالات متعددة.

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