الاستعداد لإطلاق الموسم الثاني لجائزة “أوسكار ليبيا” بطرابلس

طرابلس-العنوان

تستعد شركة سوشيل ستارز في العاصمة طرابلس لإطلاق النسخة الثانية من جائزة أوسكار ليبيا للإبداع في مختلف مجالات الثقافة والإعلام في الخامس من شهر مايو المقبل.

وقال رئيس الجائزة مهند الغزاوي أنه تم الانتهاء من جل الأعمال الخاصة بها وتجهيز لوحات الإعلانات في الشوارع الرئيسية مؤكدا اعتماد اللجان الرسمية للحفل.

الغزاوي نشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا تظهر فيها الترتيبات النهائية لشكل الجائزة في موسمها الثاني ولشكل الحفل الذي سيعقد بإحدى قاعات فنادق العاصمة طرابلس.

ونوه رئيس الجائزة إلى أن التتويج سيكون عن طريق المناصفة بين لجنة التحكيم وتصويت الجمهور بغية الوصول إلى الشفافية والحيادية.

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