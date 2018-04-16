وحدة النشاط المدرسي ببلدية القبة تنظم مسابقة المذيع الصغير

القبة 16 أبريل 2018 (وال) – نظمت وحدة النشاط المدرسي بمكتب الخدمات التعليمية القبة مسابقة “المذيع الصغير” وجرت المسابقة أمس الأحد بمدرسة إبراهيم بكار للتعليم الأساسي.

وجاءت النتائج وفق الآتي:

أولاً الشق الأساسي لمرحله الابتدائية:

الترتيب الأول، سالمين إبراهيم، من مدرسة صالح مذكور.

الترتيب الثاني،معتز جبريل عاشور، من مدرسة إبراهيم بكار.

الترتيب الثالث، تقوى محمد، من مدرسة طريق النجاح.

الترتيب الرابع، روعه صالح جبريل، من مدرسة صالح مذكور.

الرابع مكرر،انتصار عبدالكريم، مدرسة صالح مذكور.

الترتيب الخامس، حنان محمد، من مدرسة صالح مذكور.

ثانياً الشق الثاني المرحلة الإعدادية:

الترتيب الأول، رانيا منصف فرج، من مدرسة إبراهيم بكار.

الترتيب الأول مكرر، هيثم فضل الناجي، مدرسة الكرامة.

الترتيب الثاني، منيه أنور عوض، من مدرسة طريق النجاح.

الترتيب الثالث، منى خليفه الناجي، مدرسة الكرامة.

الترتيب الرابع، عيسى محسن إبراهيم، من مدرسة إبراهيم بكار.

الترتيب الخامس، منيه محسن بوبكر، من مدرسة الكرامة.

هذا وكان قد حضر جانبا من المسابقة السادة مديرو مكاتب النشاط المدرسي والإعلام، والتعليم الثانوي المكلف في المنطقة التعليمية القبة ( وال – القبة ) ب ع / س ع

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