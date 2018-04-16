المشري وعاشور على رأس قائمة الحضور في قرعة كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة

عين ليبيا

أقيمت مساء أمس الأحد بفندق كورنثيا قرعة كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة وذلك بحضور وزير الداخلية المفوض العميد عبدالسلام عاشور ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس الهيئة العامة لسياحة.

كما حضر القرعة كلاً من رئيس الإتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية ومديرة إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية وبعض من رؤساء الاتحادات الأفريقية وعدد من عمداء البلديات.

وذلك لاستضافة البطولة الأفريقية الأولى بمدينة طرابلس والتي ستقام من يوم 5 إلي 12 من شهر مايو من العام الجاري.

يذكر أن تأمين هذه البطولة ستشرف عليها مديرية أمن طرابلس بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى بالعاصمة، وتأتي هذه الخطوة في السعي لرفع الحظر على الملاعب الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا