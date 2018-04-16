السراج يلتقي عاهل الأردن في الظهران لبحث مستجدات الوضع السياسي الليبي

عين ليبيا

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بمحادثات يوم أمس الأحد مع عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني على هامش القمة العربية بالظهران، تناولت مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

حيث جدد العاهل الأردني دعمه لحكومة الوفاق الوطني وما يبذله السراج من جهد لتوحيد الصف وتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكداً على أهمية التوافق بين الليبيين والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة الراهنة.

كما تناولت المحادثات تطوير العلاقات في مجالات متعددة، وأبدى العاهل الأردني إستعداد بلاده للمساهمة في رفع كفاءة المنتسبين للمؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، من خلال برامج متطورة للتدريب.

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