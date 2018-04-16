أمين عام مجلس وزراء الوفاق يبحث مع صنع الله سبل حلحلة مشاكل قطاع النفط

ليبيا – بحث أمين عام مجلس وزراء التابع الوطني الطاهر عامر أمس الأحد مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع النفط وضرورة توفير الميزانيات اللازمة لزيادة الإنتاج والمحافظة على استقرار المنشآت النفطية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع بحسب إدارة الاعلام والتواصل التابعة للرئاسي الإتفاق على التنسيق بين المؤسسة الوطنية للنفط وديوان رئاسة وزراء الوفاق بشأن ملف الإصحاح البيئي ومساهمة المؤسسة في الحد من عوامل التلوث، بالإضافة إلى استعراض الخطوات التي تمت في هذا الصدد.

كما اتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات لتذليل جميع الصعوبات في سبيل الرفع من مستوى قطاع النفط.

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