منتسبي مديرية الأمن في الزاوية يتدربون على الإسعافات الأولية وإنقاذ الحياة

عين ليبيا

قام فريق من الهلال الأحمر فرع الزاوية بتنفيذ دورة تدريبية في مجالي الإسعافات الأولية وإنقاذ الحياة، حيث استهدفت الدورة التي يقدمها فريق مختص من الأطباء القادة بالهلال الأحمر عدد 25 من منتسبي مديرية أمن الزاوية، وذلك ضمن سلسلة النشاطات التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر الليبي.

شارك في الدورة عدد من العناصر التابعين لقسمي المرور والتراخيص والنجدة والسيطرة ومركزي شرطة الزاوية وشرطة بئر بن حسن بالإضافة لمكتب شؤون الضباط وقوة الإسناد الأمني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المشترك ما بين مديرية أمن الزاوية وجمعية الهلال الأحمر فرع الزاوية للإستفادة من الخبرات فيما بينهما، هذا وتستمر الدورة مدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم أمس الأحد بإحدى قاعات دار الزاوية للكتاب.

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