بالصور.. تعليم المؤقتة يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم

البيضاء-العنوان

عقد وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة سالم بوالحاسية، اجتماعا صباح اليوم الاثنين، بديوان الوزارة بمدينة البيضاء، وذلك لوضع خطة عامة للتعليم العام، خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعليم العام، وأيضاً لحلحلة المشاكل بقطاعات التربية التعليم وتنظيم المؤسسات التعليمية.

وبحسب وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة ستكون مهام المجلس الأعلى للتعليم العام اقتراح الخطط لإنجاح سير العملية التعليمية، واقتراح الدورات التدريبية وآلية إقامتها بالتنسيق مع إدارة التدريب وإيجاد الحلول المناسبة للمختنقات.

كما تشمل مهام المجلس اقتراح الخطط الفنية لتسيير الإجراءات وتجميع المقترحات من مسؤولي القطاعات التعليمية وخبراء التعليم وإعداد تصور عام بهم ووضع جداول أعمال اجتماعات مسؤولي القطاعات وتجميع الإشكاليات التي تعوق العملية التعليمية ووضع المقترحات للربط بين القطاعات ومساندة الوزارة في تقديم خطة سنوية وخطة على مدار سنوات متكاملة.

وتضم مهام واختصاصات المجلس دراسة المناهج ووضعها وفق إمكانية الطلبة والاستعانة بالخبرات التعليمية التي يرونها مناسبة ووضع الخطط المتكاملة لاختيار مدراء المدارس ومساعديهم وإيجاد الحلول لمشاكل القطاعات في البلديات ووضع الحلول العاجلة والقانونية والتواصل مع المناطق التعليمية لوضع دراسات لمصلحة الطلبة في جميع بلديات ليبيا، والتنسيق مع مدراء الإدارات المكلفين بالتعليم العام.

ويتكون المجلس الأعلى للتعليم العام من مسؤول قطاع التربية والتعليم: أجدابيا والزنتان والبريقة وبنغازي والمرج والبيضاء وطبرق، ومديري مكاتب التفتيش التربوي أجدابيا وطبرق، ومدير عام مركز المناهج التربوية.

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