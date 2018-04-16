صنع الله: الوطنية للنفط تمثل حجر الأساس في إعادة بناء ليبيا

أعرب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عن أشادته بالإنجازات التاريخية للمؤسسة وعلى الدور الذي لعبته خلال الخمسين عام الماضية في بناء ليبيا.

وأكد صنع الله -خلال الاحتفال الذي أقيم بمقر المؤسسة السبت الماضي تحت شعار “عرق الأجداد وقوت الأحفاد”- على دور المؤسسة في حماية قطاع النفط والغاز وعن مسؤولية المؤسسة أمام كل الليبيين وأهمية وحدتها واستقلالها خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها ليبيا، معبرا عن إيمانه بأن المؤسسة ستمثل حجر الأساس في إعادة بناء ليبيا.

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