رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يحذر من انتشار الجماعات الإرهابية في ليبيا

الظهران 15 أبريل 2018 (وال) – صرح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي خلال كلمته في افتتاح القمة العربية الـ29 بالسعودية إن الدول الإفريقية تكافح الإرهاب والتطرف وأن الجماعات الإرهابية تعيث فساداً في ليبيا وتعبث بوحدتها واستقرارها منذ سنوات عدة.

و أشار فكي إلى أن مشاركته في القمة العربية هو تجديد للعهد الذي قطعة المؤسسون على الشراكة بين العرب وإفريقيا.

ويشار أن أعمال القمة تبحث الوضع في ليبيا وسوريا والأزمة في اليمن و عملية السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى جهود محاربة التنظيمات الإرهابية وسبل مواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة. (وال – الظهران ) ع ط / ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال