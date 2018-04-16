مجلس النواب يستأنف جلسته وهذا جدول أعماله

استأنف مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الرسمية بمدينة طبرق، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وحضور النائب الثاني احميد حومة، وعدد من النواب.

ومن المقر أن تشهد الجلسة أداء القسم القانوني لوزراء الداخلية والعدل والتعليم الجدد، ومن المرجح أن يناقش المجلس أيضا في جلسته بند الميزانية العام للدولة لعام 2018.

وكان مجلس النواب قد وافق بالإجماع خلال الجلسة الماضية علي تسمية ابراهيم خليفة بوشناف وزيراً للداخلية، ومحمود نوري الفيتوري وزيراً للعدل، وفوزي عبد الرحيم عبدالكريم وزيراً للتعليم.

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